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НовостиЭкономика11 августа 2026 10:41

Мишустин объявил о расширении свободной экономической зоны

Режим СЭЗ расширили на всю Курскую, Брянскую и Белгородскую области
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Мишустин объявил о расширении свободной экономической зоны

Мишустин объявил о расширении свободной экономической зоны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Правительство России расширило действие режима свободной экономической зоны (СЭЗ) на всю территорию Брянской, Белгородской и Курской областей. Ранее преференции распространялись лишь на отдельные районы, однако теперь поддержка охватит субъекты целиком. О подписании соответствующего постановления сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

По словам главы правительства, решение направлено на создание благоприятных условий для активной предпринимательской деятельности в приграничье. Новые возможности открываются прежде всего для инвесторов в обрабатывающем секторе: от производства кормов и удобрений до выпуска бумажной продукции. Исключения составили лишь металлургия и большинство подакцизных товаров.

Мишустин отметил, что власти рассчитывают на вовлечение в процесс среднего бизнеса. По его словам, ожидается, что такая мера позволит реализовать десятки инвестиционных проектов с общим объемом вложений, превышающим 200 млрд рублей, а также будет создано около 4 тысяч новых рабочих мест.

Напомним, в 2024 году президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении свободной экономической зоны на Белгородскую, Брянскую и Курскую области. Резиденты СЭЗ получат льготы, среди которых пониженные налоги на прибыль и добычу ископаемых, освобождение от налогов на имущество и землю, а также сниженные тарифы страховых взносов.