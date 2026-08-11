Жена вологодского губернатора Филимонова опровергла слухи об избиении супругом

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Жена вологодского губернатора Ирина Филимонова опровергла информацию об избиении своим супругом. В видеообращении, опубликованном в канале главы Вологодской области Георгия Филимонова, она заявила, что сообщения о ее нахождении в реанимации не соответствуют действительности, и поблагодарила за беспокойство.

Губернатор Вологодской области в своем канале также высказался по поводу слухов, призвав не верить фейкам и не поддаваться на провокации.

Недавно в соцсетях распространялась информация о том, что Ирина Филимонова якобы находится в реанимации одной из больниц Ярославля после побоев.

Тем временем была раскрыта судьба премиального автопарка бывшего губернатора Сахалина Александра Хорошавина, который был задержан в 2015 году и осужден на 15 лет за взятки в особо крупных размерах.