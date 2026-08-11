Сербия может отменить безвиз с Россией: о каких планах говорят в Белграде

Сербия планирует к концу 2027 года быть готовой к членству в Шенгене Фото: EAST NEWS.

Сербия намерена к концу 2027 года полностью выполнить условия для присоединения к Шенгенской зоне. Такое заявление сделал министр по европейской интеграции Неманья Старович в эфире Радио и телевидения Сербии.

По его словам, Белград сосредоточился на пошаговом сближении с Евросоюзом из-за ситуации внутри самого объединения. «Мы осознаем, что существенное расширение Европейского союза или полноправное членство стран-кандидатов вряд ли станут возможными к концу этого десятилетия из-за проблем, существующих в самом Европейском союзе», — уточнил он.

Тем не менее Старович заявил о плане Белграда «полностью реализовать все требования, чтобы быть готовыми к вступлению в Шенгенскую зону». Это предполагает возможную отмену безвиза с Россией.

Ранее в Сербии заявили о готовности вступить в Евросоюз на «птичьих правах». Республика готова отказаться от права вето и портфеля еврокомиссара ради вступления в Европейский союз.