Пятнадцатилетний подросток из России погиб в горах Абхазии Фото: Артем КИЛЬКИН. Перейти в Фотобанк КП

Пятнадцатилетний подросток из России погиб в горной местности Гулрыпшского района Абхазии во время альпинистского восхождения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС республики.

«В результате неосторожных действий один из участников группы, 15-летний подросток, получил травмы, несовместимые с жизнью, и погиб», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что группа туристов из России, в составе которой был подросток, совершала восхождение в горах Гулрыпшского района. Сигнал об инциденте поступил на пульт дежурного МЧС вечером в минувший понедельник, 10 августа.

Ранее KP.RU сообщал, что в горах Киргизии спасатели нашли пустую палатку альпинистов, пропавших после восхождения на пик Курумды в Памирском нагорье. Связь с группой из трех человек прервалась после завершения маршрута, их поиски продолжаются.