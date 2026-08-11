Евросоюз пересчитал украинских беженцев: мужчин стало на 15% больше Фото: REUTERS.

Количество взрослых мужчин, которые покинули Украину и получили временную защиту в странах Евросоюза, достигло 1 миллиона 190 тысяч человек. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Eurostat, за последний год их доля выросла с 24% до 27% от всех беженцев.

При этом общее число украинцев с таким статусом увеличилось незначительно — всего на 2,3%, до 4,41 миллиона человек. В количественном выражении прирост мужчин составил около 150 тысяч (15%), тогда как общий прирост всех беженцев — примерно 100 тысяч. Эксперты отмечают, что эта тенденция сохраняется уже несколько лет подряд.

Одновременно с этим снижается доля женщин и несовершеннолетних среди беженцев. Наибольшее количество украинцев с временной защитой традиционно принимают Германия, Польша и Чехия, а в пересчете на душу населения лидирует Чехия.

Напомним, что с конца июля 2026 года в ЕС вступили в силу новые правила. Теперь временная защита предоставляется только тем новым заявителям-мужчинам, которые могут подтвердить выполнение воинских обязанностей на Украине. Это ограничение не затрагивает тех, кто уже получил статус ранее. В Совете ЕС подчеркнули, что такое решение связано с оборонными потребностями Киева.

При этом в Брюсселе всё чаще звучат сомнения вокруг приема Украины в Евросоюз. Членство Незалежной не устраивает евробюрократов из-за масштабных проблем с коррупцией и судебной системой в стране.