Поддубный: Украина сыграла значительную роль в подготовке к войне в Южной Осетии

Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК, военкор Евгений Поддубный рассказал о событиях в Южной Осетии в 2008 году. Фото: кадр видео.

Герой России, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный работал военным корреспондентом во многих горячих точках, в том числе во время пятидневной войны в Южной Осетии. Журналист рассказал о начале вторжения грузинских войск в 2008 году и событиях, очевидцем которых он стал. По его словам, Украина тогда сыграла большую роль в подготовке этой войны. А руководство Грузии планировало скрыть истинную подоплеку вторжения.

Поддубный напомнил, что 7 августа 2008 года президент Грузии Михаил Саакашвили заявил по ТВ об успешных переговорах с российским МИДом и прекращении огня – мол, Цхинвал может спать спокойно.

«Это была операция прикрытия, хотя в тот момент мы об этом не догадывались. Вдруг мне позвонил помощник командующего силами поддержания мира в Осетинском регионе, мой товарищ, тогда еще старший лейтенант Владимир Иванов (сейчас его с нами нет, он погиб на СВО, будучи уже полковником). И предложил немедленно приехать в штаб миротворческих сил. Как только мы добрались на машине до штаба, начался обстрел по нашим миротворцам. Сгорела моя машина, сгорела штабная аппаратура связи, которая стояла на улице. А обстрел все не кончался… Война в Южной Осетии началась с классической попытки грузинского руководства обмануть противника. При этом события 8 и 9 августа развивались крайне трагически, пока наши основные силы не перешли Рокский тоннель», - вспоминает Поддубный.

Он отметил, что у грузинского руководства был расчет на быструю операцию. Она начиналась при широкой информационной поддержке Запада – как наведение «конституционного порядка» в мятежном регионе. А когда план Саакашвили провалился, риторика западных СМИ поменялась: Россию обвинили в эскалации.

«В один момент абсолютно вся западная машина пропаганды перешла на нарратив о том, что злая Россия напала на беззащитную Грузию. Тогда же начались подмены картинки, когда западные каналы выдавали реальные кадры обстрела Цхинвал за кадры обстрела Гори. Это все тогда делалось очень грубо, наивно, не так искусно, как делается сейчас. Почему? Потому что ставка была сделана на быстрый захват Цхинвала, а к другому сценарию не готовились», - объясняет Поддубный.

Война была недолгой, но очень кровопролитной – погибло много мирных жителей.

«Скажу больше – мы, журналисты, тоже не должны были выжить в той бойне… Никого не должно было остаться в живых, по замыслу Саакашвили. Все это делалось для того, чтобы в медиа была только одна картинка – грузинская. Но у них не получилось. В результате Запад извлек из всего этого урок, и стал последовательно повышать уровень репрессивности своей информационной системы. К чему это привело – мы видим на примере выстроенных в линейку СМИ Запада в нынешнем конфликте России и глобального Запада», - подчеркивает Поддубный.

По словам военкора, Украина сыграла большую роль в подготовке конфликта в Южной Осетии.

«Танки, ракетные установки, даже экипажи для «Буков» были украинские», - приводит пример Герой России.

Он рассказал, что вместе с ними в штабе миротворцев под обстрел попала украинская съемочная группа. В панике украинский корреспондент начал звонить в администрацию президента Ющенко и требовать срочную эвакуацию.

«Он чуть было не выдал свое местоположение. На что мы ему сказали, что не дадим этого сделать. Предложили назвать другую точку для эвакуации и проводить его туда… Однако через некоторое время по той точке, откуда его должны были эвакуировать, грузины целенаправленно нанесли массированный артиллерийский удар такой силы, что никто там не должен был остаться в живых», - рассказал Поддубный.