«Правила строго регламентированы»: «Аэрофлот» ответил на претензии Анастасии Волочковой

«Аэрофлот» объяснил ситуацию с Анастасией Волочковой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Пресс-служба «Аэрофлота» прокомментировала видео балерины Анастасии Волочковой, которая ранее обвинила авиакомпанию в срыве ее поездки на Мальдивы. Инцидент произошел в понедельник, 10 августа, перед вылетом рейса SU320 Москва — Мале.

По данным перевозчика, посадка завершилась в 22:15, а спустя три минуты на гейт прибыли двое опоздавших. Система видеоконтроля зафиксировала, что они находились далеко от выхода, в ресторанной зоне, а к гейту пришли лишь в 22:16, пропустив все звуковые объявления и персональные приглашения.

В компании подчеркнули, что правила наземного обслуживания едины для всех. После закрытия дверей и начала предполетной подготовки допуск пассажиров на борт невозможен по соображениям безопасности. Кроме того, багаж опоздавших граждан в обязательном порядке снимается с рейса.

«Авиакомпания всегда с пониманием и уважением относится к своим пассажирам. При этом правила прохождения предполетных процедур строго регламентированы, и пассажиры, являясь участниками перевозки, обязаны их соблюдать», — подчеркнули в заявлении.

Напомним, Анастасия Волочкова не смогла улететь на Мальдивы из-за того, что ее не пустили на борт самолета. Балерина возмутилась произошедшим, заявив, что помимо нее на борт не пустили семью из Таджикистана с тремя детьми. Она потребовала публичных извинений и замены билетов.