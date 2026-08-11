Лукашенко пожаловался на мир, в котором молодые не хотят рожать

Президент Белоруссии Александр Лукашенко Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что современный мир стал слишком прагматичен и молодые люди не торопятся рожать детей. На совещании с правительством он заявил о необходимости сделать осознанное материнство и отцовство модным трендом.

По словам белорусского лидера, в стране действуют значительные меры господдержки семей, включая единовременные выплаты, семейный капитал и ежемесячные пособия. Однако, по его словам, несмотря на это, рождаемость снижается: в 2015 году родилось почти 120 тысяч детей, а в 2025-м — всего 55 тысяч, хотя ВВП на душу населения за это время вырос вдвое.

Лукашенко призвал найти формулу, которая «оживит» демографические процессы. При этом он поставил под сомнение, что расширение финансовых стимулов гарантированно повысит рождаемость.

Ранее Лукашенко обратился к белорусам с советом покупать пустующие дома и участки в сельской местности. По его словам, россияне «батьку услышали» и приобретают такие объекты, тогда как белорусы пока не проявляют должного интереса. Президент предупредил, что если граждане не последуют его рекомендации, потом будет поздно.