Рейс Батуми – Пермь вынужденно сел в Екатеринбурге из-за неисправности

Рейс Батуми – Пермь экстренно сел в Екатеринбурге из-за неисправности Фото: Roman Naumov/URA.RU/Globallookpress.com

Пассажирский самолет, следовавший из грузинского Батуми в Пермь, был вынужден прервать свой маршрут и приземлиться в Екатеринбурге. Причиной смены курса стала поломка в системе управления воздушным судном. Об этом сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

По данным надзорного ведомства, борт авиакомпании «Ред Вингс» совершил посадку в аэропорту Кольцово примерно в половине второго дня по местному времени. Рейс имел номер WZ 1450 и следовал по обычному расписанию из Грузии в столицу Прикамья.

В прокуратуре уточнили, что экипаж принял решение об уходе на запасной аэродром из-за сбоя в работе одной из бортовых систем. Представители ведомства подчеркнули, что посадка была штатной и на безопасность полета и пассажиров не повлияла.

Официальный комментарий авиакомпании есть в распоряжении kp.ru:

«Во время выполнения рейса WZ1450 по маршруту Батуми — Пермь экипаж зафиксировал срабатывание индикации одной из систем, в связи с чем принял профессиональное решение выполнить посадку на запасном аэродроме. Самолет благополучно совершил штатную посадку в аэропорту Кольцово. Рейс в Пермь будет выполнен на резервном воздушном судне. На время ожидания Red Wings предоставит пассажирам напитки, горячие питание, и при необходимости разместит их в гостинице. Мы просим с пониманием отнестись к причинам задержки, безопасность полетов и пассажиров – абсолютный приоритет авиакомпании», – сообщили в авиакомпании.

Стоит отметить, что это не первый сбой в пермском авианаправлении за последнее время. Ранее самолёт из Москвы сел в Сыктывкаре из-за угрозы беспилотника, а затем его перенаправили в Челябинск, из-за чего пассажиры провели в салоне более семи с половиной часов.