Открытое горение ликвидировано на атакованном ВСУ складе в Воронежской области Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Воронежской области пожарные ликвидировали открытое горение на одном из складов, которые подверглись атаке беспилотников ВСУ ночью. Об этом заявил губернатор региона Александр Гусев.

«Открытое горение на втором из двух пострадавших сегодня ночью складов под Воронежем ликвидировано», - написал он в мессенджере MAX.

Гусев сообщил, что на местах продолжают работать сотрудники оперативных служб. Благодаря действиям пожарных удалось не допустить повреждения новых объектов и появления новых пострадавших.

Ранее KP.RU сообщал, что в Воронежской области два склада загорелись в результате атаки украинских беспилотников. На одном из объектов удалось локализовать на площади 16 тысяч квадратных метров, на втором горение происходило на площади в 20 тысяч квадратов.