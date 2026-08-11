Дача - это отдых, а не соревнование: мнение психолога

Психолог Чепалов: Планирование посадок в огороде может спасти от выгорания Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Если урожай ежегодно приходится в срочном порядке раздавать соседям и знакомым, то стоит пересмотреть подход к посадкам. Об этом РИАМО рассказал психолог Родион Чепалов. Он также посоветовал решить, сколько овощей семья действительно сможет съесть и переработать за сезон.

«Если человек понимает, что выращивает гораздо больше, чем способен использовать, полезно перед посадкой представить не грядки, а кухню в августе. Кто все это будет есть? Кто будет консервировать? Сколько реально нужно семье? Еще лучше заранее решить, что часть участка станет местом для отдыха, цветов или экспериментов, а не для очередных ста кустов», – отметил спикер.

По оценке специалиста, здоровая дача - это не соревнование с урожаем. Если сбор овощей перестает приносить радость и превращается в обязанность, значит, что пора выращивать не больше овощей, а больше удовольствия от самой жизни.

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