13 человек госпитализированы после ДТП с автобусом в Татарстане Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В результате ДТП с автобусом в Алексеевском районе Татарстана пострадали 13 человек, им оказывается медицинская помощь. Об этом говорится в заявлении МВД республики.

«В результате ДТП за медицинской помощью обратились 13 человек», - говорится в сообщении.

Ранее KP.RU сообщал, что в Алексеевском районе Татарстана произошло ДТП с участием легкового автомобиля и маршрутки.

По предварительным данным, 50-летний водитель машины нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу маршрутке, что спровоцировало столкновение. Микроавтобус после удара съехал в кювет и врезался в забор.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения и оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.