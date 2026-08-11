На Украине по делам о мобилизации предъявили обвинения 76 руководителям ТЦК Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Украинские правоохранители предъявили обвинения 76 руководителям территориальных центров комплектования (аналог военкоматов) разного уровня. Об этом агентству Укринформ сообщил исполняющий обязанности главы Национальной полиции Максим Цуцкиридзе.

По его данным, с 2022 года расследовалось 428 уголовных производств о незаконной помощи в уклонении от службы, оформлении фиктивных медицинских заключений и организации выезда за границу. 105 дел уже переданы в суд. Отдельно проверяются обстоятельства незаконного бронирования около 2,5 тысячи военнообязанных. Сотрудники изъяли более 83,5 тысячи постановлений военно-врачебных комиссий, 6,5 тысячи незаконных решений уже отменены.

Ранее бывший пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что сотрудники ТЦК на Украине относятся к гражданам как к добыче, а принудительная мобилизация превратилась в «средневековую жестокость».