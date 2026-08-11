«Появился шанс на жизнь»: врачи смогли удалить пациентке 32-килограммовую опухоль

В НМИЦ Блохина удалили пациентке из Белоруссии опухоль весом 32 кг Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В НМИЦ онкологии имени Блохина врачи спасли пациентку из Белоруссии с гигантской опухолью весом 32 килограмма, передает Life.ru.

Белорусские медики признали случай неоперабельной липосаркомы безнадежным и направили пациентку Светлану в Москву. Заболевание вернулось в 2017 году, но если раньше рецидивы развивались медленно, то последний год привел к шокирующим результатам.

«Оно стало очень быстро расти, такого роста никогда не было. Опухоль успела развиться до таких огромных размеров за год. Сначала было терпимо, потом с ростом боли усиливались, кожа деформировалась», — вспоминает Светлана.

Сложная операция длилась 12 часов. Главной трудностью для команды хирургов, анестезиологов и трансфузиологов стало ювелирное отделение новообразования от здоровых тканей. Из-за схожести опухоли с подкожной клетчаткой врачам приходилось предельно тщательно выверять каждый шаг. Объём кровопотери потребовал экстренной доставки более 100 пакетов для гемотрансфузии прямо в операционный блок.

Уникальное вмешательство завершилось успехом, подарив женщине долгожданное спасение. «У меня появился шанс на жизнь», — заявила счастливая пациентка.

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