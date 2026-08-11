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НовостиПолитика11 августа 2026 12:12

Путин рассказал о преимуществе России после отказала ряда стран от сотрудничества по СКИФ

Путин: РФ стала сильнее после отказа ряда стран от поставок для СКИФ
Людмила МИТРОХИНА
Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин

Фото: REUTERS.

Отказ ряда стран от поставок оборудования для СКИФ сделал Россию сильнее. О преимуществах страны после прекращения сотрудничества с некоторыми странами рассказал президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.

Первые исследовательские станции СКИФ планируют ввести в эксплуатацию до конца года. Путин подчеркнул, что РФ пришлось создать более 30 позиций уникального оборудования, которое можно использовать и после введения в эксплуатацию СКИФ.

«Нам пришлось сдвинуть вправо по графику запуск СКИФа, но зато мы стали еще сильнее, нарастили в этой сфере свои технологические компетенции и свой технологический суверенитет», — резюмировал глава государства в своей речи.

Ранее KP.RU сообщил, что глава России поставил четкие сроки по запуску СКИФ. Более того, он обещал присутствовать на открытии объекта. Аналитики рассказали, в чем заключается работа СКИФ и какое преимущество получит Россия.