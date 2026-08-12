Два брака и два развода сына: стало известно, что гложет Надежду Кадышеву

Певица Надежда Кадышева с сыном Григорием и супругом Александром Костюком Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Надежда Кадышева переживает за личную жизнь своего сына Григория, сообщил KP.RU давний друг семьи певицы, промоутер Евгений Морозов. По его словам, артистка счастлива в браке с музыкантом Александром Костюком, но беспокоится, что у ее наследника не складываются отношения.

«Она с мужем с юности, круглосуточно вместе. У них единственный сын Гриша, которого они безумно любят. Надя переживала, что личная жизнь у ребенка не складывается», — поделился с порталом Морозов.

Григорий дважды был женат: первый раз — на дочери бизнесмена Алексея Бирюкова Анжелике, второй — на дочери банкира Габриелле Мерман. Оба брака закончились разводами, несмотря на рождение детей.

«Сейчас Гриша один, мать переживает, что он пока не создал крепкую семью, как у них с Александром», — подытожил Морозов.

Недавно Габриелла призналась, что Кадышева не общается с ее сыном от Григория, своим внуком.

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