Житель Петербурга получит премию Кеосаяна за спасение мальчика от удара током Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Санкт-Петербурга будет награждён премией имени Тиграна Кеосаяна за спасение 11-летнего мальчика, пострадавшего от удара током на Крестовском острове. О решении вручить награду сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на своём канале в «Максе».

Трагедия едва не произошла во время купания у яхт-клуба. Ребёнка ударило током от электрощитка на причале. Он захлёбывался на виду у отдыхающих около четырёх минут, а те, кто пытался помочь, тоже получали разряды. Однако одному из мужчин удалось забраться на бревно и вытащить мальчика из воды.

«Спасителю низкий поклон и премия от нас с Тиграном», — написала Симоньян.

Размер премии составляет 1 миллион рублей. Её учредила Маргарита Симоньян после истории воспитательниц из Бугуруслана, защитивших детей от вооружённого мужчины. Лауреатов выбирает лично главный редактор телеканала RT. Ранее такую же награду получил 15-летний подросток, спасший мальчика в Каспийске, а также другие герои, проявившие мужество в экстремальных ситуациях.