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НовостиОбщество11 августа 2026 12:21

Житель Петербурга получит премию Кеосаяна за спасение мальчика от удара током

Мужчина вытащил ребёнка из воды, когда того било током от электрощитка на причале
Анна АДАМАЙТЕС
Житель Петербурга получит премию Кеосаяна за спасение мальчика от удара током

Житель Петербурга получит премию Кеосаяна за спасение мальчика от удара током

Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Житель Санкт-Петербурга будет награждён премией имени Тиграна Кеосаяна за спасение 11-летнего мальчика, пострадавшего от удара током на Крестовском острове. О решении вручить награду сообщила главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян на своём канале в «Максе».

Трагедия едва не произошла во время купания у яхт-клуба. Ребёнка ударило током от электрощитка на причале. Он захлёбывался на виду у отдыхающих около четырёх минут, а те, кто пытался помочь, тоже получали разряды. Однако одному из мужчин удалось забраться на бревно и вытащить мальчика из воды.

«Спасителю низкий поклон и премия от нас с Тиграном», — написала Симоньян.

Размер премии составляет 1 миллион рублей. Её учредила Маргарита Симоньян после истории воспитательниц из Бугуруслана, защитивших детей от вооружённого мужчины. Лауреатов выбирает лично главный редактор телеканала RT. Ранее такую же награду получил 15-летний подросток, спасший мальчика в Каспийске, а также другие герои, проявившие мужество в экстремальных ситуациях.