Путин встретился с главой Новосибирской области Травниковым Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин встретился с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым во вторник, 11 августа.

Глава государства накануне прибыл в Новосибирск, где посетил досуговый центр специализированного учебно-научного центра Новосибирского государственного университета, и Центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов».

Рабочая поездка президента в Новосибирскую область сосредоточена на региональных делах и развитии науки и технологи. На протяжении визита Путина также сопровождал Травников.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин посетил с рабочим визитом Бурятию. Президент принял участие в заседании президиума Государственного совета России. Ключевой темой мероприятия стало развитие общественного транспорта в российских регионах.