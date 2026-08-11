Дробовик из дела Курта Кобейна уничтожили: к этому причастна семья музыканта Фото: Kathy Hutchins/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Сиэтла уничтожили ружье, найденное на месте гибели лидера группы Nirvana Курта Кобейна. Оружие утилизировали спустя 28 лет после трагедии по просьбе семьи музыканта, сообщает издание Daily Mail.

Речь идет о дробовике Remington Model 11. Капитан полиции Джеймс Бритт ещё в июне 2022 года подписал документы на его уничтожение. Осенью того же года оружие сожгли, но имя инициатора из родственников Кобейна не разглашается.

Теперь провести новые экспертизы невозможно. Ранее следователи пытались снять отпечатки с оружия, гильз и дверной ручки, но они оказались непригодны для идентификации.

В полиции Сиэтла заявили, что дело Кобейна закрыто. Закон штата позволяет уничтожать вещдоки, когда они теряют свою доказательную ценность.

Официально смерть артиста в 1994 году признана самоубийством. Однако дядя музыканта Гэри Кобейн десятилетиями настаивает на версии убийства.

Ранее KP.RU писал, как группа криминалистов и судмедэкспертов из США и Италии пришла к выводу, что легендарный гранж-музыкант Курт Кобейн действительно мог быть убит, вопреки официальной версии.