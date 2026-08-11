ФАС выявила нарушения на рынке топлива в четырёх регионах России Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

Федеральная антимонопольная служба зафиксировала признаки недобросовестной конкуренции на топливных рынках сразу четырех российских регионов. В зону внимания попали Хакасия, Красноярский край, Запорожская область и Кубань. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В то же время в Брянской и Саратовской областях ситуация обстоит иначе. Местные участники рынка отреагировали на требования антимонопольщиков и устранили выявленные ранее замечания. Там предупреждения ФАС были исполнены в полном объеме.

В Краснодарском крае борьба с топливными нарушениями вышла на новый уровень. Местное управление ФАС возбудило сразу четыре административных дела против владельцев заправочных станций. Причиной для этого послужил резкий скачок цен на бензин.