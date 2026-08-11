Новое правительство Венгрии подало иск против Орбана за расходы на СМИ Фото: REUTERS.

Новое правительство Венгрии начало уголовное расследование по факту "перерасхода бюджетных средств" на социальные сети Виктора Орбана. Дело возбуждено по подозрению в нецелевом использовании 4,2 млрд форинтов (чуть больше миллиарда рублей) на создание фото- и видеоматериалов до его отставки после апрельских выборов, пишет Bloomberg.

Контракт якобы был заключён с компанией, связанной с пресс-секретарём Орбана, и часть контента использовалась в предвыборной кампании. Пресс-служба Орбана назвала обвинения политически мотивированными, а компания заявила о выполнении всех обязательств.

Правительство Петера Мадьяра активизировало усилия по пересмотру контрактов с окружением Орбана. За время его 16-летнего руководства деятельность пресс-службы и СММ неоднократно критиковалась за нецелевое использование средств.

Утверждается, что контракт с платформой социальных сетей был исключён из тендерных закупок из-за особого статуса Орбана. Команда экс-премьера и он сам отвергают эти обвинения, указывая, что Мадьяр умышленно устраивает гонения на всех представителей предыдущего руководства.

Ранее KP.RU сообщил, что Орбан обвинил Мадьяра в выстраивании автократии в Венгрии, из-за которой страна превращается в "Венесуэлу без нефти".