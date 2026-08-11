Сладкое, белый хлеб и фастфуд: диетолог назвала, от чего отказаться после 40 лет

Быстрых углеводов должно быть уже не более 30-40 г в день. Фото: Ольга ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

После 40 лет организму может потребоваться более внимательное отношение к питанию. Врач-диетолог Марият Мухина рассказала, какие продукты стоит ограничить или убрать из рациона, чтобы поддерживать здоровье. Об этом пишет RT.

«Быстрых углеводов должно быть уже не более 30-40 г в день. То есть это фактически углеводы из фруктов. Далее следует отказаться от белого хлеба, который быстро превращается в глюкозу. В этот момент уже лучше выбирать цельнозерновые альтернативы», – отметила Мухина.

По словам специалиста, после 40 лет стоит сократить сладкие напитки, конфеты и другие источники быстрых углеводов. Белый хлеб диетолог советует заменить цельнозерновым. Также из рациона лучше исключить продукты с трансжирами, включая многие полуфабрикаты, чипсы, выпечку и фастфуд.

Кроме того, Мухина рекомендовала реже есть жирное мясо и переработанные мясные продукты, а также ограничить соленые соусы, консервы и кетчупы. Основу рациона, по ее словам, лучше составлять из рыбы, птицы, овощей, фруктов и бобовых. Алкоголь и кофе также стоит употреблять умеренно.

Фитнес-эксперт Халимов ранее рассказал, почему после 45 лет худеть становится сложнее и какие изменения требуют пересмотра привычного подхода к снижению веса.