WSJ: США открыли огонь по кораблю, прорвавшему блокаду Ирана

США открыли огонь по кораблю в порту Ирана рано утром 11 августа Фото: REUTERS.

Войска США открыли огонь по кораблю, который смог прорвать блокаду Ирана. Об этом информирует The Wall Street Journal со ссылкой на заявление анонимного американского чиновника.

По словам собеседника, все произошло рано утром 11 августа. Штаты начали стрелять по судну, шедшему под панамским флагом.

«Американский военный вертолет открыл огонь по рулю корабля после того, как его экипаж проигнорировал предупреждения американского персонала, работавшего над обеспечением военно-морской блокады иранских портов», - заявил источник.

В настоящее время сообщений о жертвах в результате инцидента не поступало. Чиновник передал газете, что, судя по всему, после нападения судно пыталось пересадить свой экипаж на другой гражданский корабль.

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