Собаки балдеют от улыбки: ученые выяснили, как питомцы реагируют на эмоции человека

МРТ показала, что мозг собаки по-разному реагирует на эмоции человека Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ученые выяснили, что мозг собак устроен гораздо сложнее, чем считалось, и умеет тонко считывать человеческие эмоции. Как выяснили этологи из Венгрии, Австрии и Мексики, когда питомец видит улыбку, в его мозге активируется мощный отклик, передает Naked Science.

В эксперименте участвовало 14 собак, которые неподвижно сидели в томографе, пока им показывали фото незнакомых людей с разной мимикой. Выяснилось, что счастливые лица вызывают яркий сигнал в правой височной коре и хвостатом ядре. При виде улыбки у питомцев активировалась зона мозга, которая отвечает за удовольствие. Для собак такое чувство сравнимо с предвкушением лакомства или запаха близкого человека.

При этом мозг животных по-разному реагирует и на негатив. С помощью машинного обучения исследователи зафиксировали, что участки коры различают страх, гнев и грусть.

Авторы отмечают ограничения работы. В тестах участвовало немного животных (в основном бордер-колли), а вместо живого общения использовали фото. Тем не менее это первое нейровизуализационное доказательство того, что наши любимцы прекрасно понимают, какое у нас настроение.

Ранее американские ученые провели эксперименты, из которых сделали вывод, что собаки обладают музыкальным слухом. Благодаря ему, как полагается, питомцы подстраиваются под звучащую мелодию.