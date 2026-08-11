«Вы лучшие»: Луна Феннер трогательно попрощалась с российским врачами, удалившими ей «маску Бэтмена»

Избавленная от маски Бэтмена девочка Луна попрощалась с врачами по-русски Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Петербурге завершился уникальный курс лечения семилетней американки Луны Феннер, у которой удалили гигантский врождённый невус, названный в народе «маской Бэтмена». После трёх лет сложнейших операций, которые решились провести только российские хирурги, девочка попрощалась с командой врачей и подарила им рисунки на память, пишет «КП-Петербург».

На прощальной пресс-конференции Луна призналась, что больше всего в России ей понравились пельмени, а мама добавила, что дочка просто обожает русский чай и заберёт его с собой в Америку. Девочка также рассказала, что чувствует настоящее счастье и с нетерпением ждёт встречи с друзьями, которые ещё не знают о её преображении.

Луна нарисовал для врачей несколько рисунков в подарок. И трогательно подписала один из них: «You are best» («Вы лучшие»). Врачи с благодарностью приняли подарок.

«Спасибо! Пока-пока», - на прощание сказала девочка.

Ранее KP.RU писал, что после финальной операции, когда Луне сняли бинты, она впервые увидела себя в зеркале и рассказала, что чувствует счастье. Мама девочки рассказала, что дочь не перестаёт любоваться своим преображённым личиком.