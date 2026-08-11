На Украине забили тревогу из-за нового оружия России Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

Российская система спутников «Рассвет», аналог Starlink, создаст трудности для Украины. Причем в Киеве уже начали бить тревогу по этому поводу. Советник главаря киевского режима Владимира Зеленского Сергей «Флеш» Бескрестнов в своем Telegram-канале высказался по этому поводу.

«Основная угроза заключается в том, что мы сейчас не можем использовать Starlink для онлайн-управления БПЛА над Россией. Он там не работает. А вот россияне смогут атаковать всю нашу страну с помощью БПЛА с онлайн-управлением через свои спутники», — написал чиновник в своем блоге.

Бескрестнов заявил, что система спутников «Рассвет» улучшит связь ВС России в зоне боевых действий. Это поможет российской армии добиться еще большего успеха в зоне СВО.

Ранее KP.RU подробно рассказал о спутниках «Рассвет». Техника показывает себя с наилучшей стороны. Российские спутники превосходят по всем параметрам американские аналоги.