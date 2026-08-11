Крошечный улыбашка: исследователи открыли самый радостный вид пауков

В Индии нашли маленьких пауков с узором, напоминающим весёлый смайлик, фото: Ashirwad Tripathy, Devi Priyadarshini/Evolutionary Systematics

В Индии недавно был открыт новый вид пауков, получивший название Theridion Himalayana. Этот паук относится к семейству кругопрядов и, пожалуй, может посоревноваться за звание самого радостного и весёлого паука в мире. Его уникальность заключается в узорах, создающих изображение улыбающегося лица. Об этом свидетельствует статья индийских исследователей, опубликованная в журнале Evolutionary Systematics.

Паук-счастливчик, или паук-смайлик, получил свое название благодаря узорам, напоминающим улыбающееся лицо. Эти узоры могут быть выполнены в разных стилях, что свидетельствует о полиморфизме у данного вида.

Пауки-счастливчики обитают в высокогорных и влажных районах. Впервые они были обнаружены в 1900 году на Гавайских островах, а затем в Западных Гималаях. Учёные уже поймали и изучили 61 экземпляр.

У пауков-счастливчиков наблюдается полиморфизм как у самцов, так и у самок. Их узоры могут включать улыбающееся лицо на спине, а также красные, черные и белые точки. Всего известно 32 различных цветовых варианта. Генетическая вариативность пауков-счастливчиков составляет около 8,5 %, что указывает на их принадлежность к отдельной эволюционной ветви.

Учёные пока не могут точно определить причину появления узоров, напоминающих лицо. Возможно, это связано с защитой от хищников, спариванием или маскировкой. Дальнейшие исследования помогут понять, как окружающая среда влияет на эволюцию этих пауков.

Ранее KP.RU сообщил, что учёные Алтайского госуниверситета и Дальневосточного отделения РАН описали шесть новых видов тропических пауков рода Pandercetes.