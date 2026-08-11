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НовостиПолитика11 августа 2026 13:14

Путин восхитился мегасайенс-установкой СКИФ под Новосибирском

Путин назвал мегасайенс-установку СКИФ одним из самых мощных ускорителей в мире
Мария МАМАЕВА
Путин восхитился мегасайенс-установкой СКИФ под Новосибирском

Путин восхитился мегасайенс-установкой СКИФ под Новосибирском

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент России Владимир Путин назвал впечатляющей мегасайенс-установку «Сибирского кольцевого источника фотонов» (СКИФ) в Кольцово. Об этом говорится в сообщении пресс-службы правительства Новосибирской области.

«Все удалось, все сделано. Я сейчас посмотрел установку: впечатляет, реально впечатляет», - заявил президент.

Путин посетил СКИФ во время рабочей поездки в Новосибирскую область 11 августа, где осмотрел мегасайенс-установку. Глава государства отметил ее мощность, подчеркнув, что необходимое для СКИФ оборудование удалось изготовить самостоятельно в России. Путин также назвал установку одним из самых мощных ускорителей в мире на сегодняшний день.

Ранее KP.RU сообщал, что Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию в Новосибирске поставил задачу по вводу исследовательских станций СКИФ. Они должны быть введены в эксплуатацию до конца 2026 года.