Бердыев: Россия готовится к участию в СМИД G20 в Атланте на высоком уровне

Посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев. Фото: МИД

Российская Федерация на высоком уровне готовится к участию во встрече министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» (СМИД G20), которая пройдёт в Атланте. Об этом 11 августа, во вторник, заявил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

В своём Teлеграм-канале он отметил, что переговорная работа по итоговым документам форума перешла в активную фазу, и на текущей неделе идёт интенсивное согласование ключевых договорённостей по инновациям и энергетике.

Бердыев также перечислил график предстоящих мероприятий: встречи министров финансов и глав ЦБ, по инновациям, энергетике, торговле, а также заседания шерп в Вашингтоне и Майами. Дипломат подчеркнул, что Россия плотно вовлечена в формирование коллективных подходов на основе баланса интересов и консенсуса, внося вклад в укрепление позиций Мирового большинства и многополярного мироустройства.

Ранее KP.RU писал, что Россия будет достойно представлена на саммите G20 в США. Об этом заявил шерпа России в «двадцатке» Денис Агафонов. Он отметил, что вопрос о главе делегации решится непосредственно перед мероприятием, а при любом раскладе страна покажет себя с лучшей стороны.