МИД: Россия и Иран обсудили перспективы преодоления кризиса на Ближнем Востоке Фото: REUTERS.

В Москве состоялись переговоры российских и иранских дипломатов, посвященные путям выхода из кризиса вокруг Исламской Республики Иран. По мнению российской стороны, этот кризис был спровоцирован действиями Соединенных Штатов и Израиля. Об этом сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

«Значительное внимание было уделено перспективам преодоления кризиса, спровоцированного американо-израильской агрессией против Ирана, и урегулирования вокруг ядерной программы ИРИ», — уточнили в российском МИД.

Ранее глава российского МИД Сергей Лавров уже обсуждал эти вопросы со своим коллегой из Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Абдаллой ибн Заидом Аль Нахайяном. Тот телефонный разговор также касался ситуации в акватории Персидского залива.

Тогда Лавров указал, что Москва выступает за деэскалацию и призывает все заинтересованные стороны проявить сдержанность.