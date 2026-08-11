Нутрициолог развеяла миф об «усталости надпочечников»

Диагноза «усталость надпочечников» в официальных медицинских классификаторах нет. Фото: Shidlovski / Shutterstock / Fotodom

После отпуска человек иногда возвращается к привычному ритму и уже через несколько дней снова чувствует себя разбитым. Нутрициолог Алина Глаголева рассказала, почему отдых не всегда помогает избавиться от хронической усталости и действительно ли в этом виноваты «уставшие надпочечники». Об этом пишет RuNews24.ru.

«Все чаще в последнее время в соцсетях я вижу фразу «усталость надпочечников». Её обычно связывают с таким состоянием, когда человек просыпается разбитым, кофе не бодрит, а к обеду уже засыпает на ходу. Однако диагноза «усталость надпочечников» в официальных медицинских классификаторах (МКБ-10 или МКБ-11) нет», – пояснила Глаголева.

По словам специалиста, ощущение постоянной нехватки сил может быть связано с хроническим стрессом, особенностями питания и недостатком необходимых организму веществ. При этом надпочечники не «изнашиваются» от постоянных переживаний – научных данных, подтверждающих существование такого состояния, нет.

Эксперт советует обращать внимание на качество питания, сон и восстановление после стресса. Если усталость сохраняется длительное время и мешает обычной жизни, причину стоит искать вместе с врачом, а не списывать все на мифическую «усталость надпочечников».

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