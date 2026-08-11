Верховный суд Башкирии восстановил Мавлиева в должности мэра Уфы

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев. Фото: Тимур Давлетов/ТАСС

Верховный суд Башкирии восстановил Ратмира Мавлиева в должности мэра Уфы. Об этом стало известно во вторник, 11 августа.

«Суд исковые требования удовлетворил и, соответственно, его восстановили в должности с 15 июля», - заявил в беседе с ТАСС адвокат Мавлиева Марат Самойлов.

Напомним, что в апреле 2026 года Следственный комитет РФ возбудил против Мавлиева уголовное дело о коррупционных преступлениях. В июле Горсовет Уфы единогласным решением депутатов расторг с ним контракт, сославшись на лишение чиновника доступа к гостайне.

Ранее KP.RU сообщал, что в Верховный суд Башкирии передали жалобу Ратмира Мавлиева на увольнение с поста главы администрации Уфы. Решение было принято Октябрьским районным судом 3 августа, через 10 дней после расторжения контракта с чиновником.