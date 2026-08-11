Мендель обвинила обещавшего вступить в НАТО Зеленского во лжи украинцам Фото: REUTERS.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел украинцев в заблуждение, используя перспективы членства в Североатлантическом альянсе для оправдания отказа от мирных компромиссов. Такое заявление сделала его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель в социальной сети X.

По словам экс-чиновника, риторика вокруг НАТО носила исключительно манипулятивный характер и оторвана от политических реалий.

«Зеленский использовал идею НАТО, чтобы настаивать на невозможности компромисса. Это выглядело сюрреалистично, поскольку украинцев фактически просили умереть сегодня за одну только мысль о том, что они могут — всего лишь могут — быть защищены через 20 или 30 лет», — отметила она.

Мендель подчеркнула, что подобные заявления являлись «честным переводом» реального положения дел, за которым скрывалось отсутствие каких-либо реальных гарантий безопасности. Она также отметила, что Украина не имела реальных шансов на присоединение к блоку ни в 2022, ни в 2023, ни в 2024 годах.

Ранее Мендель раскрыла мотивы Зеленского в кадровых перестановках. По ее словам, главе киевского режима нужен контроль над деньгами, а не мир.