Путин остановил свой кортеж в Новосибирске, чтобы пообщаться с жителями

Президент России Владимир Путин Фото: REUTERS.

Президент России Владимир Путин по пути в аэропорт в Новосибирске решил остановить свой кортеж и пообщаться с жителями города. Об этом пишет корреспондент ИС «Вести» Павел Зарубин в своем Telegram-канале.

Глава государства был с рабочей поездкой в Новосибирске. Стало известно, что отправляясь в аэропорт, он оставил свой кортеж, вышел из машины, чтобы поприветствовать горожан. Он несколько минут пообщался с жителями, некоторым пожал руку.

Нужно отметить, что Путин уже проделывал подобный трюк. Он не раз в последний момент перекраивал свой график, чтобы встретиться с жителями города, в который он приехал. Главе государства важно живое общение с россиянами, и он не упускает случая поговорить с ними вне запланированных встреч. Ранее KP.RU писал, что Путин пообщался с жителями Якутска.