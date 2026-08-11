Новый вид обмана: мошенники начали выманивать деньги под предлогом долгов близких

Финансист Щербаченко: мошенники звонят с требованием оплатить долги родных Фото: Александр Новиков. Перейти в Фотобанк КП

Мошенники начали звонить россиянам и сообщать о якобы существующих долгах их родственников, после чего просят перевести деньги под видом погашения задолженности. Об этом в беседе с NEWS.ru предупредил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

«Злоумышленники связываются с жертвой и сообщают якобы о задолженности детей, родителей или других близких родственников, используя реальные персональные данные. Далее они присылают ссылку или реквизиты с просьбой помочь погасить долг», — пояснил эксперт.

По его словам, аферисты намеренно торопят собеседника с переводом, предупреждая о якобы скором росте штрафов или ухудшении кредитной истории. Полученные от жертвы данные и реквизиты затем могут использоваться для дальнейших мошеннических схем.

Щербаченко призвал не отвечать на сообщения от незнакомцев и не переходить по присланным ссылкам. Информацию о задолженностях родственников, по его словам, следует самостоятельно проверять через портал «Госуслуги» или непосредственно в банке.

Ранее россиян предупредили, что злоумышленники звонят, представляясь сотрудниками мобильных операторов, и просят назвать код из SMS для «обновления» SIM-карты. Этот код дает доступ к банковским приложениям. Затем лжесотрудник УФСБ требует перевести остаток средств на «безопасный счет».