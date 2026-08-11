«Маленький герой с большим сердцем»: В Курске открыли мурал в честь 5-летнего Толика, защищавшего маму от атаки ВСУ

Фото: max.ru/Hinshtein

В Курске открыли мурал в честь 5-летнего Толика, который погиб при атаке ВСУ на городской пляж. Об этом заявил в в «Максе» главы Курской области Александр Хинштейн.

Огромный мурал во всю стену многоэтажного дома располагается на улице Ямской. Так, местные жители почтили память храброго мальчика по имени Анатолий Минашкин. Пятилетний малыш ценой своей жизни спас родную маму, когда украинские дроны неожиданно напали на мирных во время отдыха на пляже. Трагедия случилась 8 июля 2025 года. Горожане по сей день помнят подвиг маленького мальчика.

Фото: max.ru/Hinshtein

Мать Толика не смогла лично посетить мероприятие. Однако она пообщалась с участниками церемонии по видеосвязи. Женщина выразила огромную благодарность всем, кто решил почтить память ее сына.

Фото: max.ru/Hinshtein

«Трагические события годовалой давности унесли жизнь мальчика, который прожил на свете всего пять лет, но он остается в нашей памяти и в наших сердцах. И этот мурал - одно из напоминаний того, как страшен и опасен сегодняшний нацизм. <...> Мы всегда помним тебя, маленький герой с большим сердцем. И всех, кто отдал свои жизни, закрывая других», - написал Хинштейн в посте.

Напомним, в тот трагический день погиб не только Толя, но и еще три жителя Курска. Жертвами теракта боевиков ВСУ стали мужчины, один из которых был сотрудником Росгвардии.