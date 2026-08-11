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НовостиВ мире11 августа 2026 14:05

Экстренные отключения света ввели в Одессе

Порядка 2,6 тысячи семей в Пересыпском районе Одессы остаются без света
Авторы (2):
Сергей ЧИКОВ
Мария МАМАЕВА
Экстренные отключения света ввели в Одессе

Экстренные отключения света ввели в Одессе

Фото: REUTERS.

В Одессе введи экстренные отключения света. Об этом говорится в заявлении украинского энергетического холдинга ДТЭК.

Уточняется, что после удара по объектам энергоинфраструктуре на Украине в большинство домов в Одессе удалось вернуть свет. Однако работы по восстановлению продолжаются. Сейчас без света остаются порядка 2,6 тысячи семей в Пересыпском районе города.

Из-за этого значительная часть Одессы и области сейчас получает электроэнергию по временным схемам. Энергетики вынуждены применять экстренные отключения света, чтобы избежать новых повреждений оборудования и снизить риск возникновения масштабных аварий.

Ранее KP.RU сообщал, что в подконтрольном Киеву Запорожье пропало электричество. Как заявил глава областной администрации Иван Федоров, на территории региона также были зафиксированы возгорания.