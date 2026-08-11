Главарь киевского режима Владимир Зеленский Фото: REUTERS.

Преемником главаря киевского режима Владимира Зеленского станет ставленник Великобритании или США. Об этом заявил политолог Дмитрий Журавлев. Свое мнение о том, кто может сменить бывшего комика на посту, он рассказал в беседе с Lenta.ru.

«Также это может быть и новый "черный лебедь". Понимаете, ни один из нынешних политиков Украины или крупных чиновников не позволяет себе позитивно высказаться о России или предложить ей какие-то разумные условия переговоров, потому что ситуация такая», — резюмировал политолог. Он подчеркнул, что из-за этого британцы или американцы назначат «своего» человека.

Журавлев назвал экс-главкома ВСУ и посла Киева в Лондоне Валерия Залужного главным претендентом на пост лидера Украины. Политолог подчеркивает, что об этом говорит его частое мелькание в СМИ, а также поддержка украинцев.

Ранее KP.RU сообщил, что Зеленский всеми силами пытается закрепиться у власти. Он даже сменил правительство в Киеве, чтобы поставить на пост людей, которые более лояльны к нему.