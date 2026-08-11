Суд в Москве зарегистрировал дело о взыскании алиментов с Данилы Козловского Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Московский суд зарегистрировал исковое заявление актрисы Ольги Зуевой к бывшему возлюбленному, актёру Даниле Козловскому. Как сообщают «Известия» со ссылкой на изученные судебные материалы, речь идёт о взыскании алиментов на содержание несовершеннолетнего ребёнка.

Зуева и Козловский состояли в отношениях с 2015 года, некоторое время проживали вместе. В 2020 году у пары родилась дочь Ода-Валентина. Однако уже в 2021 году стало известно, что пара распалась. В настоящее время Зуева с дочерью проживает в Нью-Йорке.

Ранее KP.RU писал, что Козловский ещё в мае 2026 года получил иск от Ольги Зуевой о взыскании алиментов после того, как она узнала о скором рождении сына у актера от Оксаны Акиньшиной. До этого актёр выплачивал алименты на дочь неофициально. В России размер алиментов на одного ребёнка составляет 1/4 (25%) от всех доходов родителя. У Козловского ежемесячные выплаты могут варьироваться от 2 до 4 миллионов рублей в зависимости от загруженности.