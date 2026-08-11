Какие таблетки действительно помогают при боли в горле: объяснила провизор

Таблетки для рассасывания важно использовать по инструкции. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Боль в горле не всегда стоит лечить одинаковыми таблетками. Провизор аптек Наталья Морозова рассказала, на какие действующие вещества стоит обращать внимание при выборе таблеток для рассасывания. Об этом пишет Life.ru.

«Если боль сильная и вам трудно глотать, обратите внимание на препараты с анестетиками, например с лидокаином или бензокаином. Они временно снижают чувствительность слизистой и облегчают неприятные ощущения», – пояснила Морозова.

По словам провизора, при воспалении и боли также применяются средства с флурбипрофеном. В таблетках могут сочетаться сразу несколько компонентов, например противовоспалительный препарат и антисептик. Однако больше действующих веществ не означает более сильный эффект. Выбирать средство нужно с учетом симптомов, возраста и противопоказаний.

Специалист также напомнила, что таблетки для рассасывания важно использовать по инструкции и не разжевывать их. Если боль усиливается, появляется высокая температура, гнойный налет на миндалинах или становится трудно дышать, необходимо обратиться к врачу, поскольку одними леденцами такое состояние лечить нельзя.

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