Red Wings осенью может запустить прямой рейс из РФ в Египет Фото: Ольга ЮШКОВА.

Red Wings подала заявки в Росавиацию на рейсы из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн (Египет). Эти рейсы планируется запустить уже осенью. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на сообщение в пресс-службе перевозчика.

«Сегодня мы направили в Росавиацию заявки на организацию рейсов из Москвы и Екатеринбурга в Эль-Аламейн. Red Wings может начать выполнять рейсы на российских лайнерах Ту-214 уже осенью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что это новый курорт в Египте, который имеет все шансы стать суперпопулярным среди россиян. Планируется запустить прямой рейс, от Москвы путь займет всего несколько часов.

Ранее KP.RU сообщил, что летом 2026 года количество прямых перелетов существенно сократилось. Это произошло по нескольким причинам, в том числе и из-за геополитики.