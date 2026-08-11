Бурный поток воды сбил ребенка с ног и потащил: спасение малыша в Дагестане попало на видео

В Дагестане чиновник спас ребенка, смытого бурным потоком во время ливня Фото: Администрация Унцукульского района Дагестана

В поселке Шамилькала Унцукульского района Дагестана заместитель начальника местного МБУ Магомед Омаров смог вытащить ребенка из бурного водного потока. Об этом рассказала администрация района.

Как сообщается, сильный ливень превратил улицы населенного пункта в опасные реки, и стремительное течение стало уносить несовершеннолетнего ребенка. Благодаря решительным и смелым действиям чиновника трагедии удалось избежать — в настоящее время жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

Районная администрация и коллеги выразили Магомеду Омарову искреннюю благодарность за мужество и самоотверженность. В официальном обращении отмечается, что, рискуя собственной жизнью в критической ситуации, он «проявил лучшие человеческие качества — мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь».

Напомним, в марте этого года в Дагестане мужчина спас ребенка из потопа. Сильные ливни несколько дней заливали республику, особенно пострадала Махачкала. Когда женщина с ребенком пыталась перейти дорогу, девочка оступилась, и поток воды мгновенно подхватил ее.