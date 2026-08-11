Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
Москва
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия11 августа 2026 14:24

Бурный поток воды сбил ребенка с ног и потащил: спасение малыша в Дагестане попало на видео

В Дагестане чиновник спас ребенка, смытого бурным потоком во время ливня
Елизавета КУЗНЕЦОВА
В Дагестане чиновник спас ребенка, смытого бурным потоком во время ливня Фото: Администрация Унцукульского района Дагестана

В Дагестане чиновник спас ребенка, смытого бурным потоком во время ливня Фото: Администрация Унцукульского района Дагестана

В поселке Шамилькала Унцукульского района Дагестана заместитель начальника местного МБУ Магомед Омаров смог вытащить ребенка из бурного водного потока. Об этом рассказала администрация района.

Как сообщается, сильный ливень превратил улицы населенного пункта в опасные реки, и стремительное течение стало уносить несовершеннолетнего ребенка. Благодаря решительным и смелым действиям чиновника трагедии удалось избежать — в настоящее время жизни и здоровью спасенного ничего не угрожает.

Районная администрация и коллеги выразили Магомеду Омарову искреннюю благодарность за мужество и самоотверженность. В официальном обращении отмечается, что, рискуя собственной жизнью в критической ситуации, он «проявил лучшие человеческие качества — мужество, самоотверженность и готовность прийти на помощь».

Напомним, в марте этого года в Дагестане мужчина спас ребенка из потопа. Сильные ливни несколько дней заливали республику, особенно пострадала Махачкала. Когда женщина с ребенком пыталась перейти дорогу, девочка оступилась, и поток воды мгновенно подхватил ее.

Коммунальщик спас ребенка, которого снес поток во время наводнения в Дагестане

Во время наводнения в Дагестане маленькую девочку унесло потоком воды. На помощь ребёнку бросился замначальника местного отдела ЖКХ Магомед, он сумел вытащить малышку спустя десятки метров.