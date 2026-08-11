Случай, непохожий на другие: с чего началась эта вспышка Эболы в Конго – ученые нашли ответ Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Вспышка лихорадки Эбола в ДРК вызвана новым вариантом вируса Бундибугио, предположительно передавшимся от животного к человеку, как показало исследование. Об этом говорится в статье журнала Nature Medicine.

Отмечается, что вспышки Эболы, вызванные вирусом Бундибугио, были в 2007–2008 в Уганде и 2012 на северо-востоке ДРК. Ученые изучили 22 генома вируса и выяснили, что нынешние варианты образуют отдельную генетическую группу. Вирус, который сейчас свирепствует в Конго, не похож на все остальные. Ученые нашли ответ, с чего начался вирус Эболы в Конго, он передался от животного к человеку.

«Эти данные указывают на случай передачи вируса от животного человеку, а не на возобновление прежних вспышек, вызванное сохранением старых вариантов вируса», — отмечается в исследованиях. А вот от какого именно животного заразился человек, экспертам установить не удалось.

Ранее KP.RU опубликовал способы передачи вируса Эбола. Отмечается, что заразиться воздушно-капельным путем невозможно. До этого стало известно, что из-за вируса Эбола скончались 1250 человек. А число заболевших приближается к 3 тыс. человек.