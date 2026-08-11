ВС РФ поразили южнее Одессы катер, использующийся для сопровождения грузов ВСУ

Минобороны России сообщило о новой операции в порте Украины Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Российские военные нанесли удар по патрульному катеру южнее Одессы, который использовался для сопровождения сухогрузов с оружием для ВСУ. Об этом сообщило Министерство обороны Российской Федерации.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают нанесение ударов по морским судам, задействованным в интересах ВСУ. В течение дня ударными беспилотными летательными аппаратами в акватории Черного моря южнее Одессы поражен патрульный катер», - следует из сводки.

По данным ведомства, уничтоженное судно выполняло функцию охраны морских маршрутов, по которым осуществлялась доставка вооружения для нужд армии Украины. Уничтожение данного катера существенно затрудняет доставку грузов с оружием противнику в акватории Черного моря.

Ранее Минобороны сообщало, что российские войска наносят удары исключительно по военным целям в украинских портах. Недавно такая атака была проведена в портах Одессы.