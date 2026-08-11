В Европе ввели огромный штраф на полив газона из-за засухи: подробности

В Европе ввели огромный штраф на полив газона из-за засухи: Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Из-за сильной засухи в коммуне Шиме на юге Бельгии ввели штраф 350 евро за чрезмерное расходование воды. Полив газона или наполнение бассейна стали роскошью для европейцев. Власти просят экономить воду, а в случае неповиновения приходится оплатить крупный штраф. Об этом сообщил телеканал RTL.

Ограничения введены в 10 коммунах, но в Шиме ситуация особенно напряженная. Местные жители возмущены огромными штрафами. Бургомистр Танги Дарденн сообщил, что из-за засухи с начала лета уровень грунтовых вод на юге Бельгии упал до рекордно низкого уровня. При этом прогноз не предвещает скорых дождей. Власти ввели систему штрафов, она будет действовать до конца календарного лета.

Ранее KP.RU сообщил, что Европа задыхается от жары. В странах ЕС пересыхают реки, горят леса, выходят из строя объекты энергетики. Более того, жертвами экстремальной жары стали сами европейцы. Только в Германии за последнюю неделю скончались более 9 тысяч человек.