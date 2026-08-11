Полный переход на электронные медкнижки в России отложили до 2027 года Фото: Shutterstock.

Полный переход на электронные личные медицинские книжки в России отложили до 2027 года. Изначально предполагалось, что с 1 сентября 2026 года медкнижки будут оформляться только в электронном виде, однако эти сроки перенесли. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на документы Минздрава РФ.

Таким образом, ранее выданные личные медицинские книжки по-прежнему разрешено вести в бумажном виде. При этом в документ внесли новые сведения о владельце — информацию о его гражданстве и поле.

Личная медицинская книжка необходима для трудоустройства по ряду специальностей. Она подтверждает прохождение обязательных медицинских обследований и отсутствие у работника инфекционных заболеваний, которые могут представлять опасность для окружающих.

Электронные медицинские книжки начали выдавать в России в сентябре 2023 года. Глава Минздрава Михаил Мурашко назвал электронные медкарты обязательным условием для сбора массива данных.