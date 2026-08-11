«Фамилию позорить нельзя»: Брат Героя России Нурбагандова после трех ранений сражается под Добропольем

Рамазан Нурбагандов после трех ранений продолжает биться с врагом на добропольском направлении. Фото: кадр видео e-news.pro

Российский военный и брат Героя РФ Магомеда Нурбагандова, который с фразой «Работайте, братья» стали символом мужества в стране, – Рамазан Нурбагандов после трех ранений продолжает биться с врагом на добропольском направлении. Об этом сообщается в сюжете телеканала «Звезда».

Сегодня Рамазан командует отделением в составе 1-й Славянской бригады 51-й общевойсковой армии группировки войск «Центр». Свой жизненный путь военного он выбрал еще в 16 лет, после того как его брат погиб от рук террористов. Тогда он принял твердое решение подписать контракт с Минобороны РФ.

Как рассказал сам Нурбагандов, командир изначально сомневался, сможет ли он проявить себя в бою после случившейся трагедии в семье. Однако после первых выполненных задач все вопросы отпали.

По его словам, основная его задача заключается в доставке продовольствия, горючего и боеприпасов на позиции. Он постоянно доставляет грузы под обстрелами ВСУ. Всего он должен обеспечивать продовольствием четыре подразделения.

Первое ранение боец получил при спасении раненого сослуживца - осколки вражеского снаряда повредили ему лицо. Третье ранение он получил совсем недавно в результате удара украинского беспилотника, получив осколочные повреждения ноги. Уже спустя 10 дней военный вернулся к выполнению боевых задач.

«Здесь свои, чужих не бывает. [...] Даже когда на задание захожу, какой бы страх ни был, думаю: задачу надо выполнить, фамилию позорить нельзя», заключил Рамазан.

Ранее KP.RU писал об истории военного с позывным Эвен, который во время минометного обстрела вынес раненого товарища с поля боя. Его сослуживец получил тяжелое ранение головы, а сам боец избежал серьезных травм благодаря антидроновому одеялу.

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