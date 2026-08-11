Российские военные смогли уничтожить новый дрон ВСУ Фото: Александр КОЦ. Перейти в Фотобанк КП

В ДНР сбили новый, экспериментальный беспилотник ВСУ. Об этом сообщили в штабе обороны республики в официальном Telegram-канале.

«Сбитый сводными МОГами (мобильными огневыми группами. — прим. ред.) украинский экспериментальный дрон с осколочно-фугасной боевой частью», — говорится в сообщении от российских военных.

Отмечается, что новый вражеский БПЛА — это уменьшенная версия ударного дрона FP-2 от компании Fire Point. Подчеркивается, что сбитый аппарат предназначен для ударов и полетов средней дальности. Сбитый беспилотник будет доставлен профильным экспертам для изучения его технических особенностей.

Ранее KP.RU сообщил, что Минобороны России регулярно наносит удары по военным объектам на территории противника. Недавно военное ведомство показало видео ударов по целям в зоне СВО.