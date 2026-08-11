Двухлетняя девочка из Москвы погибла в Абхазии после падения в бассейн Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Абхазии двухлетняя девочка из Москвы погибла в результате несчастного случая, упав в бассейн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на прокуратуру района.

«Трагедия произошла 10 августа около 20:00 в Очамчырском районе, на одном из сероводородных источников. <...> девочка, которой было 2 года 1 месяц, упала в бассейн, но никто из посетителей не заметил это», - говорится в сообщении.

Уточняется, что в момент ЧП женщина переодевала другого ребенка, в то время как девочка пропала из виду. Порядка десяти минут ее искали на поверхности, пока малышка находилась в бассейне.

Девочка была доставлена в госпиталь и врачам удалось завести ее сердце, но кислород так и не начал поступать в мозг, в результате чего она скончалась.

Ранее KP.RU сообщал, что пятнадцатилетний подросток из России погиб во время альпинистского восхождения в горах Абхазии. Мальчик получил травмы, несовместимые с жизнью.