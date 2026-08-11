В Китае экс-чиновник приговорен к смертной казни за взяточничество на $38,7 млн

Обвиняемый экс-чиновник признал свою вину, однако это не помешало правосудию вынести смертный приговор и конфисковать у него всё имущество. Фото: Melnikov Dmitriy/Shutterstock/Fotodom

Суд в Китае приговорил бывшего председателя Народного собрания Нанкина Лун Сяна к смертной казни за взятки более 261 миллиона юаней (более 38 млн долларов — прим.ред.). Об этом говорит центральное телевидение Китая (CCTV).

«Бывший председатель Постоянного комитета собрания народных представителей Нанкина Лун Сян приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на два года за получение взяток на сумму более 261 миллиона юаней (38,7 млн долларов)», — говорится в источнике.

Отмечается, что обвиняемый экс-чиновник признал свою вину. Он раскаялся в зале суда. Однако это не помешало правосудию вынести смертный приговор. Все имущество бывшего чиновника будет конфисковано. А имущество, которое было заимствовано у государства, должно быть возвращено в казну.

Ранее KP.RU сообщил, что в Китае уже не первый случай, когда казнокрадов приговаривают к смертной казни. Что касается России, то есть мнение, что и в нашей стране нужно ввести подобное наказание. Однако в РФ действует мораторий, и серьезных обсуждений по его снятию не ведется.